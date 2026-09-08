İstanbul'un en yaşanabilir ve en kötü semtleri açıklandı! İşte 100 tam puan alan zirve ve listenin sonundaki o mahalle

Eğitim, sağlık, gelir seviyesi, kentsel altyapı, çevre duyarlılığı ve afet direnci gibi hayati alanları kapsayan toplam 107 gösterge üzerinden yürütülen çalışma, kentin merkezi ile çeperleri arasındaki derin uçurumu gözler önüne serdi. 100 tam puanla Beşiktaş'ın Levent Mahallesi İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek noktası seçilirken, listenin en alt basamağında Sultanbeyli’nin Hamidiye Mahallesi yer aldı.

ZİRVEDE BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ VE KADIKÖY HAKİMİYETİ

Araştırmanın ilk 10 basamağında ağırlıklı olarak sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, ulaşım bağlantıları ve hizmet altyapısı güçlü olan sahil ve merkez ilçeler öne çıktı. İlk 10'da Beşiktaş’tan 4, Şişli’den 3, Kadıköy’den ise 2 mahalle yer aldı:

1. Beşiktaş – Levent: 100 Puan

2. Şişli – Teşvikiye: 95,5 Puan

3. Şişli – Harbiye

4. Kadıköy – Caddebostan

5. Beşiktaş – Nisbetiye

6. Kadıköy – Fenerbahçe

7. Beşiktaş – Bebek

8. Beşiktaş – Etiler

9. Beykoz – Acarkent

10. Şişli – Esentepe

ALT SIRALARDA ÇEPER İLÇELER DİKKAT ÇEKTİ

Kentsel altyapı, sosyal hizmetlere erişim, sağlık tesisleri ve afet toplanma-dayanıklılık kriterlerinde düşük puan alan mahalleler ise ağırlıklı olarak megakentin dış halkasındaki ilçelerde yoğunlaştı. Listenin son 10 sırasında Sultanbeyli’den 3, Pendik ve Arnavutköy’den ikişer mahalle yer aldı:

1. Sultanbeyli – Hamidiye

2. Silivri – Çanta Balaban

3. Arnavutköy – Adnan Menderes

4. Çatalca – Gökçeali

5. Arnavutköy – Fatih

6. Sultanbeyli – Yavuz Selim

7. Pendik – Ramazanoğlu

8. Sultanbeyli – Mecidiye

9. Başakşehir – Şahintepe

10. Pendik – Ertuğrul Gazi

MERKEZ İLE ÇEPER ARASINDAKİ ALTYAPI VE AFET DİRENCİ FARKI

Araştırmada kullanılan 107 gösterge; yalnızca ekonomik refahı değil, olası Marmara depremine karşı binaların afet direncini, okullaşma oranlarını, kişi başına düşen nitelikli yeşil alanları ve kamu taşımacılığına entegrasyonu da doğrudan değerlendirdi. Sonuçlar, İstanbul'da sahil ve iş merkezlerine yakın kesimler yüksek konfor ve kentsel donatı sunarken, kuzey ve doğu çeperlerindeki mahallelerin temel belediyecilik ve kamusal hizmetlere erişimde ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.