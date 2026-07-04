İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Sel sularına kapılan kadın böyle kurtarıldı...
İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Ihlamurdere Caddesi'nde oluşan yoğun su akışına kapılmak üzere olan bir kadın vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, pazar esnafı ve giriş kattaki ev ile iş yerleri su baskınlarından olumsuz etkilendi.
Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, şiddetli yağışın cadde üzerinde yarattığı yoğun su akışına kapıldı.
Sürüklenme tehlikesi yaşayan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Çevredekilerin ani müdahalesi sayesinde kadın sulara tamamen kapılmadan güvenli bir bölgeye alındı. Yaşanan bu tehlikeli anlar, olay anında orada bulunan kişilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, bölgede kurulan semt pazarını da vurdu. Hem alışveriş için dışarıda olan vatandaşlar hem de pazar esnafı aniden bastıran sular karşısında zor anlar yaşadı.
Pazar alanında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte esnaf, ürünlerini ve tezgahlarını sel sularından korumak için yoğun çaba sarf etti.
Su birikintilerinin artması ve akışın hızlanması neticesinde, güzergah üzerinde bulunan binaların giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.
Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, suların iş yeri ve evlerin iç kısımlarına kadar ulaştığı görüldü.