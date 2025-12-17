İstanbul'un göbeğinde infaz! Direksiyon başında kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde infaz! Direksiyon başında kurşun yağmuruna tutuldu
Olay, Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NTZ 242 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan Ü.B. (35), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI

Hareket halindeki araca yönelik açılan ateş sonucu sürücü Ü.B. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ü.B., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ü.B.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul yeşilköy silahlı saldırı
