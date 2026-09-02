İstanbul'un göbeğinde kan donduran gasp! 14 yaşındaki 4 çocuk adamı feci şekilde darbetti

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde sokakta yürüyen 38 yaşındaki Abdullah A., yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 çocuk tarafından feci şekilde darbedilerek gasp edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'un göbeğinde kan donduran gasp! 14 yaşındaki 4 çocuk adamı feci şekilde darbetti
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Cep telefonu ve 2 bin lirası çalınan şahsın uğradığı saldırı anbean cep telefonu kamerasına yansırken, Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalanan 4 şüphelinin toplamda 21 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 4 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAK ORTASINDA CAN PAZARI: TELEFONUNU VE PARASINI GASP ETTİLER

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen Abdullah A.'nın (38) önünü kesen A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14), şahsı acımasızca darbetti. Yere düşen mağdurun cep telefonunu ve cüzdanındaki 2 bin lirayı zorla alan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Dehşet dolu dakikalar ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜVEN TİMLERİNDEN KAÇAMADILAR: 21 SUÇ DOSYASI ÇIKTI

İhbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği 4 çocuğu kısa sürede yakaladı. Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelilerin sabıka geçmişleri polisi bile hayrete düşürdü:

A.D. (15): Yağma suçundan 2 kayıt
M.A. (14): Yağma ve motosiklet hırsızlığından 3 kayıt
A.K. (14): Yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı ve silah suçlarından 11 kayıt
T.Y.C. (14): Kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve otodan hırsızlıktan 5 kayıt

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan 4 çocuk şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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