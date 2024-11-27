İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Eşini öldürüp ihbarda bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Tartıştığı eşi Filiz A'yı boğarak öldüren koca S.A, daha sonra polisi arayarak "Eşimi boğarak öldürdüm." ihbarında bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Eşini öldürüp ihbarda bulundu
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Süleymaniye Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında Filiz A. ile kocası S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, eşi Filiz A'yı boğarak öldürdü.

Bir süre sonra polisi arayan koca "eşimi boğarak öldürdüm." ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Filiz A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, S.A'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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