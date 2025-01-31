İstanbul'un havası zehir saçıyor: Kar yağışı bu yüzden mi geç kaldı?

Ocak ayında ortalama 6.9 derece olması gereken sıcaklıkların 16 dereceye kadar çıkması dikkat çekerken, HaberGlobal'den Mert İnan'ın haberine göre uzmanlar Şubat ayının ikinci yarısının da sıcak ve kurak geçeceğini belirtiyor.

MART AYINDA KAR GELİYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 4-10 Şubat arasında İstanbul’da soğuk hava ve yağış beklendiğini ifade etti. Tek, “Ocak ayı sıcak ve yağışsız geçti. Şubatın ikinci yarısında da batı kentlerinde kuraklık devam edecek. Afrika’dan gelen sıcak hava akımları etkisini sürdürüyor. Kutupsal vorteksin oluşmaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya’nın güneyinde bile sıcaklık artıyor” dedi.

Mart ayına ilişkin tahminlerini de paylaşan Tek, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönebileceğini ve İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve iklim uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul’daki yüksek basıncın rüzgar hızını yavaşlattığını ve bu durumun hava kirliliğini artırdığını belirtti. Kurnaz, “Lodos ve poyraz gibi rüzgarlar İstanbul’un havasını temizliyordu. Ancak yıllardır bunların etkisi azaldı. Araç sayısı ve yapılaşma kontrol altına alınmazsa, ısı adası etkisi ve hava kirliliği artarak devam edecek” dedi.

KURAKLIK KAPIDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İstanbul’un havasının ne temiz ne de kirli olarak nitelendirilebilecek sınır değerlerde olduğunu belirterek, en kirli bölgenin Kağıthane olduğunu vurguladı.

Öztürk, kuraklık riskine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kış ortasında bahar havası yaşıyoruz. İstanbul’a henüz kar yağmadı. Önümüzdeki yaz, İstanbul, Trakya, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yanı sıra Antalya, Adana, Konya ve Eskişehir’de kuraklık şiddetini artırabilir. Trakya’da ise sanayi tesisleri, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını hızla tüketiyor."

HAVA KİRLİLİĞİ KALP HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Kardiyolog Prof. Dr. İsmail Polat Canbolat, hava kirliliğinin kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Paris’te yaşayanlar, hava kirliliği nedeniyle her gün 4 sigara içmiş kadar zehir soluyor. Bu durum İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde benzer şekilde ilerliyor. Kirleticiler solunum yoluyla vücuda girerek damar yapısını bozuyor. Stres, sigara tüketimi ve yanlış beslenmeyle birleştiğinde kalp krizi riski kaçınılmaz hale geliyor."

Uzmanlar, hava kirliliğini önlemek için kent planlamasında yeşil alanların artırılması, toplu taşımanın teşvik edilmesi ve sanayi emisyonlarının sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.