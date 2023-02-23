İstanbul'un kıyılarındaki dolgular olası depremde nasıl etkilenir?
İstanbul'da sahil kesimlerinin olası bir depremde iç kesimlere nazaran daha kırılgan olduğu yıllardır biliniyor. Özellikle İstanbul'un Marmara Denizi kıyılarının doldurulmasıyla şehirde dolgu alanları hızla arttı. Peki bu dolgu alanları olası bir İstanbul depreminden nasıl etkilenir?
Haberglobal.com'da Eren Sarıkaya'nın hazırladığı habere göre İstanbul'daki nüfus artışının sebep olduğu yoğun kıyı kullanımı nedeniyle İstanbul'un kıyı şeridi yıllar içinde değişti. Rekreasyon alanı, park ya da yol gibi kıyının kullanımı konusunda artan talep, beraberinde kıyılara fiziksel müdahalenin de yapılmasına neden olmakta. Özellikle Marmara Denizi sahil şeridi, çeşitli zamanlarda denize dolgu yapılarak toprak kazanma yoluyla oldukça büyük değişime uğradı.
"KUZEY ANADOLU FAY HATTINA YAKIN"
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açarken deprem uzmanları da İstanbul'da bir deprem beklendiğini sıklıkla dile getirmekte. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, uygun şekilde dolgu yapılmadıysa dolgu alanlarında olası depremlerde hasar olabileceğini belirtiyor. Aydınoğlu, İstanbul'un Marmara Denizi'nin kıyı şeridine yapılan dolgu ile ilgili "Bu bölgelerde dolgu, büyük ölçüde inşaat artıklarının oralara dökülmesiyle yapıldı. Olası bir depremde o dolgu alanlarında denize kaymalar veya çökmeler olabilir" demekte.
Aydınoğlu, mühendislik hesaplamalarının ve projenin iyi yapılması durumunda ise dolgu alanlarının depremden etkilenmeyeceğini belirterek, örnek olarak ise Karaköy kıyılarına inşa edilen liman için yapılan dolgu alanını gösteriyor.
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ise, olası bir İstanbul depreminde Marmara Denizi kıyısındaki dolgu alanlarının da etkileneceğini söylüyor. İstanbul'un dolgu alanlarının üzerlerinde ağır yükler bulunduğunu ve bu alanlara ağır yapılar yapıldığını söyleyen Giritlioğlu, "Yenikapı gibi alanlara baktığımızda bunu çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz" demekte.
Marmara Denizi kıyılarındaki dolgu alanlarının bugün İstanbul'daki yeşil alanların büyük çoğunluğunu oluşturduğunu ifade eden Giritlioğlu, "Maltepe'deki dolgu alanına bakın. Maltepe içinde başka yeşil alan olmadığı için olası bir İstanbul depreminde insanlar bir refleksle oraya koşacaklar ancak deprem orayı da etkileyebilir" diyerek sözlerini sonlandırıyor.