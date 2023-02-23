İstanbul'un kıyılarındaki dolgular olası depremde nasıl etkilenir?

Aydınoğlu, mühendislik hesaplamalarının ve projenin iyi yapılması durumunda ise dolgu alanlarının depremden etkilenmeyeceğini belirterek, örnek olarak ise Karaköy kıyılarına inşa edilen liman için yapılan dolgu alanını gösteriyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ise, olası bir İstanbul depreminde Marmara Denizi kıyısındaki dolgu alanlarının da etkileneceğini söylüyor. İstanbul'un dolgu alanlarının üzerlerinde ağır yükler bulunduğunu ve bu alanlara ağır yapılar yapıldığını söyleyen Giritlioğlu, "Yenikapı gibi alanlara baktığımızda bunu çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz" demekte.