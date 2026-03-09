İstanbul’un suç haritası: Zirvede hangi ilçe var?

Türkiye Today tarafından hazırlanan liste, milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar; nüfus yoğunluğu, göç, sosyoekonomik eşitsizlik ve kontrolsüz yapılaşmanın ilçelerdeki suç oranlarını artıran başlıca etkenler olduğunu belirtiyor.