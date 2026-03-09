İstanbul’un suç haritası: Zirvede hangi ilçe var?

İstanbul’un güvenlik raporu: vaka yoğunluğu en yüksek 10 ilçe hangisi?

Türkiye Today tarafından hazırlanan liste, milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar; nüfus yoğunluğu, göç, sosyoekonomik eşitsizlik ve kontrolsüz yapılaşmanın ilçelerdeki suç oranlarını artıran başlıca etkenler olduğunu belirtiyor.

10) Beyoğlu (10.762)

9) Şişli (10.910)

8) Bağcılar (11.084)

7) Gaziosmanpaşa (11.332)

6) Ümraniye (11.759)

5) Kadıköy (12.787)

4) Pendik (13.863)

3) Küçükçekmece (14.977)

2) Fatih (16.283)

1) Esenyurt (22.092)

