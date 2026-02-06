İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları

Son günlerde etkili olan yağışların ardından gözler İstanbul'un su rezervlerine çevrildi. İSKİ, megakentin can damarı olan barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin 6 Şubat tarihli son raporunu yayımladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşların gündeminde yer alan güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. 

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 6 Şubat Cuma günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 34.2 olarak ölçüldü.

