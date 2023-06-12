İstanbul'un ulaşımı iki etkinlikle çöktü

İstanbul önceki akşam hem Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı hem de büyük bir konserde dünyaca ünlü kişileri ağırladı. Fakat planlama eksik olunca ve önlem alınmayınca, vatandaşlar yollarda kaldı, büyük mağduriyet yaşandı. Hem İstanbullu hem de turistler yaşanılanlara tepki gösterdi.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
Son Güncelleme:

10 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul’da hem UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hem de dünyaca ünlü Hollywood Vampires grubunun konseri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tarihi anlardan birinde daha sınıfta kaldı.

Toplu taşıma ve ulaşım konusunda mağduriyet yaşayan İstanbullular, yerli ve yabancı turistler İBB’ye tepki gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından maç öncesi yapılan çalışmaları anlatan video yayınlamıştı ama yapılanlar sahada karşılık bulmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç gece yarısı bitmesine rağmen stat çevresindeki trafik saat 03.00’te bile çok yoğundu. Maçın ardından Başakşehir-Küçükçekmece arasındaki yolda 1 saatten uzun süren trafik oluştu.

Maç öncesinde başlayan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar İBB’ye sert tepki gösterdi.

Ulaşım uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Ulusal Kanal’a konuştu ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Metro hatlarının yetersiz kaldığını belirten Ilıcalı, deniz taşımacılığının da az kullanılmasına dikkat çekti

Ilıcalı hattın sadece bileti olanlara açılmasını da eleştirdi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # istanbul # uefa şampiyonlar ligi # İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Benzer Videolar

Konya'da sağanak sele dönüştü Konya'da sağanak sele dönüştü
Bursa'da feci kaza Bursa'da feci kaza
Tuzla'da tersanede vinç devrildi Tuzla'da tersanede vinç devrildi
Faruk Fatih Özer ilk savunmasını yaptı Faruk Fatih Özer ilk savunmasını yaptı
Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşaleli sürpriz kutlama Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşaleli sürpriz kutlama
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok!
Türkiye dünyada üçüncü oldu Türkiye dünyada üçüncü oldu
Şeyma Biran cinayeti davası görüldü Şeyma Biran cinayeti davası görüldü
Başkentlinin sel isyanı: Yavaş Ankara'ya deniz getirdi Başkentlinin sel isyanı: Yavaş Ankara'ya deniz getirdi
Yaralar tam sarılmadan fatura gitti Yaralar tam sarılmadan fatura gitti
Çevre Bakanlığı rakamları açıkladı Çevre Bakanlığı rakamları açıkladı
Schengen vizesi çileye dönüştü: İş dünyası, sanatçılar, turistler mağdur oldu Schengen vizesi çileye dönüştü: İş dünyası, sanatçılar, turistler mağdur oldu
Çok Okunanlar
1 Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 Emekli maaşı birden fazla alınabilir mi?
3 Efsane Türk halıları tarihi ve motifleri
4 Meteoroloji'den 33 kente turuncu alarm
5 Ormanda kaybolan 4 çocuk 40 gün sonra bulundu