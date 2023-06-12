İstanbul'un ulaşımı iki etkinlikle çöktü

10 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul’da hem UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hem de dünyaca ünlü Hollywood Vampires grubunun konseri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tarihi anlardan birinde daha sınıfta kaldı.

Toplu taşıma ve ulaşım konusunda mağduriyet yaşayan İstanbullular, yerli ve yabancı turistler İBB’ye tepki gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından maç öncesi yapılan çalışmaları anlatan video yayınlamıştı ama yapılanlar sahada karşılık bulmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç gece yarısı bitmesine rağmen stat çevresindeki trafik saat 03.00’te bile çok yoğundu. Maçın ardından Başakşehir-Küçükçekmece arasındaki yolda 1 saatten uzun süren trafik oluştu.

Maç öncesinde başlayan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar İBB’ye sert tepki gösterdi.



Ulaşım uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Ulusal Kanal’a konuştu ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Metro hatlarının yetersiz kaldığını belirten Ilıcalı, deniz taşımacılığının da az kullanılmasına dikkat çekti

Ilıcalı hattın sadece bileti olanlara açılmasını da eleştirdi.