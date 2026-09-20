İstasyonunda can pazarı! Vagonun üzerine çıkan baba ve oğlu elektrik akımına kapıldı

Oğlunun akıma kapıldığını fark edip onu kurtarmak için hızla vagonun üzerine çıkan çaresiz baba da yüksek gerilime kapıldı. Olayda çocuk ikinci kez akıma maruz kalırken, hem baba hem de oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VAGONU İNCELEMEK İÇİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Olay, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti:

İzin günlerini geçirmek üzere köye gelen ailenin çocuğu, demir yolu hattı üzerinde bekleyen duran vagonu incelemek amacıyla üzerine tırmandı.

Vagonun üzerinde dengede durmaya çalışan çocuk, istasyondan geçen yüksek gerilim hattına temas edince aniden elektrik akımına kapıldı.

OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN KENDİSİ DE AKIMA KAPILDI

Çocuğunun vagon üzerinde elektrik akımına kapılarak savrulduğunu gören baba, can havliyle müdahale etmek istedi:

Oğlunu aşağı indirmek amacıyla hızla vagonun üzerine tırmanan baba, temas anında yüksek gerilim akımına kapıldı.

Bu esnada talihsiz çocuk ikinci kez, ona yardım etmeye çalışan baba ise ilk kez şiddetli elektrik akımına maruz kalarak yaralandı.

İstasyondaki vatandaşların ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

BABA VE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan baba ve yaralı çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tren istasyonunda ve olayın yaşandığı vagonda incelemelerde bulunarak adli tahkikat başlattı.