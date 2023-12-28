İşte 1 Ocak'ta Başlayacak 5 Yeni Düzenleme



1 Ocak 2024'ten itibaren tüketiciyi ve esnafı ilgilendiren 5 yeni düzenleme hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak itibariyle geçerli olacak. Uygulamadan tüketici de memnun esnafta.



Bir düzenleme de mobil cihazlara ilişkin olacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI yani mobil cihaz kodu kayıtları da kullanıcı adına yapılacak.



Ayrıca kullanıcılar kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almazsa, IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce inşaat demiri izleme sistemi getiriliyor. Yurt içinden ya da yurt dışından getirilen inşaat demirlerinin üretim ve ithalat aşamasından satış aşamasına kadar izlenecek.



Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na da aktarılacak.



Konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek.



Bakanlık tarafından hazırlanacak, "turizm amaçlı konut" ibareli tabela konutun girişine asılacak. Vatandaşlar izin belgesinin detaylarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Kurallara uymayanlara ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.