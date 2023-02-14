İşte depremin ekonomik altyapıya etkileri

Kahramanmaraş merkezli depremler; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Ekiplerin enkazlardaki arama ve kurtarma çalışmaları sürerken; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin ekonomiye etkileri üzerine bir rapor hazırladı. Raporda, altyapı hasarları 7 ana başlık altında toplandı.

1-ULAŞIM

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 8 Şubat tarihli açıklamasına göre trafiğe kapalı güzergâh bulunmadığını açıklasa da Hatay Havalimanı ve Hatay-Reyhanlı yolunda sorunlar devam ediyor.

Sahadan gelen bilgi ve görüntülere göre birçok ilçe ve köyün yollarının ulaşıma açık olmadığı anlaşılmaktadır. Başta Gaziantep, Hatay, Gaziantep-Osmaniye, Adıyaman-Çelikhan yolları olmak üzere yollarda birçok çökme meydana geldi.

Onarım çalışmaları devam etmekle beraber, bazı noktalarda yol altyapılarının yeniden inşası gerekmektedir.