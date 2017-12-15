Havuzlu, çocuk parklı ve adalar manzaralı diye teker teker daireleri sattılar. Dairelerin hepsi satıldıktan sonra da sitedeki çocuk parkını ve havuzu yıkıp yerine rezidans inşaatına başladılar. Pendik'te satılan lüks dairelerdeki site sakinleri "Dolandırıldık" diyor.

İstanbul'da "hayal proje" olarak satılan lüks sitelerden birinin sonu kabusla bitti.



Pendik'te bulunan Marina Life sitesinde hiklaye 2008 yılında başladı. Müteahhit firma lüks daireleri, adalar manzaralı, çocuk parklı ve havuzlu diyerek sattı.



180 daireli sitenin yapımı 2012 yılında tamamlandı. Daireler satıldı, ortada hiçbir sorun da yoktu. Taa ki binaların önüne başka bir rezidans inşaatı başlatılıncaya kadar.



Önce havuz sonra çocuk parkı ardından da otopark gitti. İnşaat nedeniyle sitenin yolları bile çöktü.



Site sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen durum değişmedi. Vatandaşların Pendik Belediyesi'ne yaptığı binlerce itiraz da sonuçsuz kaldı.



Site sakinlerinin iddiasına göre müteahhit kendilerine ait olmayan parselleri işgal edip yerine rezidans yapıyor.



Yeni başlayan rezidans inşaatında herhangi bir tabela da yok. Yüklenici firma ve mütaahitin kim olduğu ve nasıl bir inşaat yapılacağı da bilinmiyor. İddiaya göre bu duruma Pendik Belediyesi de bilerek sessiz kalıyor.



Ulusal Kanal'a konuşan site sakinleri yetkililere seslendi. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, bu durumun bir an önce düzeltilmesini istedi.



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