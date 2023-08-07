İşte İstanbul'un havası en temiz ilçeleri

Trafik yoğunluğu, hava sıcaklığı ve atmosferdeki yüksek basınç megakent İstanbul'un havasını daha çok kirletti. İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış kaydetti. Hava kirlilik oranı, 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. En kirli ilçelerin başında Kadıköy/Göztepe oldu.

Türkiye'de kurak geçen kış mevsimi havanın kirliliğini de tetikledi. Hava sıcaklıkları ve atmosferdeki yüksek basınç, kirliliği ciddi boyutlara ulaştırdı. Özellikle İstanbul'da kirlilik ciddi boyutlara ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

İSTANBUL’DA HAVASI EN TEMİZ İLÇELER HANGİLERİ?

Kömür gibi fosil yakıtlar hava kirliliğini yüzde 50’i, trafik ise yüzde 30 etkiliyor. Dünyada her sene 3 buçuk milyona yakın kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Hava kirliliği birçok hastalığın nedeni olarak biliniyor ve kansere neden oluyor. Havadaki partiküllerin akciğere ulaşması nedeniyle her yıl milyonlarca insan hastalanarak hayatını kaybediyor.

Rapora göre havası en temiz ilçeler ise Kandilli, Büyükada ve Kumköy (Sarıyer) oldu. Tüm bu veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi’nin Haziran ayında yayınlanan hava izleme raporunda yer alıyor.

HAVASI EN KİRLİ İLÇELER

Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu. Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi3, 63,6 ile Sultangazi2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:

İSTASYON 2021 2022 DEĞİŞİM YÜZDESİ

• Aksaray 39,9 42,1 5,5

• Alibeyköy 47,4 42,1 -11,3

• Arnavutköy 35,4 35,4 0,2

• Avcılar 24,7 31,5 27,3

• Bağcılar 38 32,9 -13,5

• Başakşehir 43,4 34,9 -19,7

• Beşiktaş 31,9 36,6 14,8

• Büyükada 15,6 15,8 0,9

• Çatladıkapı 24,7 36,9 49,1

• Esenler 33,3 40,3 21,2

• Esenyurt 59 59,3 0,5

• Göztepe 62 97,6 57,5

• Kadıköy 32,1 36,6 14,1

• Kağıthane 1 50,7 58 14,3

• Kandilli 1 21,8 13,1 -40

• Kandilli 2 32,2 29,8 -7,5

• Kartal 41,8 46,7 11,6

• Kumköy 13,1 26,2 99,9

• Maslak 32,2 33,1 2,8

• Mecidiyeköy 51,8 54,1 4,6

• Sancaktepe 35,9 49 36,4

• Sarıyer 28,5 24,4 -14,5

• Selimiye 31,5 43 36,5

• Sultanbeyli 33,1 33,7 1,8

• Sultangazi 2 63,4 63,6 0,3

• Sultangazi 3 82,4 95,4 15,8

• Sultangazi 4 49,3 49,4 0,2

• Şile 26,5 25,1 -5,3

• Şirinevler 40,6 41,1 1,2

• Tuzla 40 44,2 10,6

• Ümraniye 1 34 41,3 21,3

• Ümraniye 2 42,7 39,9 -6,5

• Üsküdar 1 24,4 27,6 13

• Yenibosna 34,7 30,6 -12