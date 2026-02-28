İş’te Konak istihdama köprü olmaya devam ediyor

Konak Belediyesi’nin işverenle iş arayanları buluşturan istihdam köprüsü İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi, açıldığı günden bu yana 1144 Konaklıyı istihdam etti. 500’ü aşkın firmayla birlikte çalışan ve 2000’e yakın aktif iş ilanı bulunan İş’te Konak, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi, açıldığı günden bu yana istihdama sunduğu katkıyı her geçen gün artırarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 10 bine yakın üyesiyle dev bir aile olan İş’te Konak, 500’ü aşkın firmayla da kontak sağlıyor. Bugüne dek 120 toplu iş görüşmesi gerçekleştirilen ve 1816 aktif iş ilanı bulunan İş’te Konak sayesinde 1144 Konaklı hayallerindeki işe kavuştu. 1144 kişinin 480’i kadın, 664’ü erkek bireylerden oluşurken İş’te Konak aracılığıyla 61 engelli birey işe girdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde hizmete açtığı İş’te Konak’a başvurarak iş sahibi olan Sinan Dindar, Kadir Etkin Öztürk ve Dilan Kara, yaşadıkları mutluluğu paylaşarak iş arayanları İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’ne başvurmaya davet etti.

İŞ'TE KONAK'A GÜVENDİ, İŞBAŞI YAPTI

Orman ürünleri sektöründeki faaliyet gösteren Tamuğur firmasında Forklift Operatörü olarak çalışmaya başlayan Sinan Dindar, İş’te Konak’a başvurmasının hemen ardından işe girdiğini söyledi. Mesleki donanım ve yeterliliğine güvenen Dindar, doğru yerde işe girebilmek için İş’te Konak’a güvendi ve başvuruda bulundu. Kendisine kısa sürede dönüş yapılan Dindar, güvenilir bir firma bulma ve yeteneğini değerlendirme konusunda İş’te Konak’ın çok yardımcı olduğunu ifade ederek, “Nilüfer Başkanım sayesinde İş’te Konak’a başvurdum. Çok kısa bir zamanda bana bildirim geldi. Daha sonra firmayla görüşüp işe girdim” dedi.

İŞ VE STAJ İLANLARI, İŞ REHBERİ, TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

İş’te Konak’a başvurular https://www.istekonak.com/ adresi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Aynı adres üzerinden kayıtlı iş ilanları ve toplu iş görüşmeleri görülebiliyor. İş Rehberi başlığı altında ise CV hazırlama tekniklerinden iş görüşmesinde dikkat edileceklere, oldukça yararlı bilgilerin olduğu bir rehber de sunuluyor. Öte yandan staj ve meslek edindirme kurslarına da başvuru yapılabiliyor. Konak Belediyesi’nin Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi No.12 Kat.6 adresindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi binasında hizmet veren İş’te Konak, ulaşım kolaylığı açısından da fark yaratıyor. Ayrıca Konak Belediyesi’nin 0232 484 53 00 numaralı telefonundan 1457, 1472, 1473 ve 1445 dahili hatlarına bağlanarak İşte Konak ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi alınabiliyor.