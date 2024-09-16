İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Küçük Narin'in cansız bedeninin jandarma ekipleri tarafından bulunma anının fotoğrafları paylaşıldı

Mert Sagit Mert Sagit
İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış
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Diyarbakır'da Tavşantepe köyünde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına yeni bir fotoğraf eklendi. Küçük Narin'in bir çuval içindeki cansız bedeni dereye gömülmüş ve üzeri büyük taşlarla kapatılmıştı.

 İşte Narin'in cenazesi bulunduğunda çekilen o fotoğraf yürekleri bir kez daha parçaladı. A Haber'in yayınladığı fotoğrafta jandarma ekiplerinin cenazenin üzerindeki dev taşları kaldırma anı görüldü.

İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış - Resim : 1

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