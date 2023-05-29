İşte sandık başından ilginç görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Bu sırada sandık başından ilginç görüntüler geldi. İşte farklı kostümlerle oy vermeye giden vatandaşlar.
İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan da, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya gitti. Papağan, etraftaki vatandaşlar ve sandık görevlilerinin ilgi odağı oldu.
Düzce'de dünyaevine girecek bir başka çift de oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.
Bursa’da da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, sandık başında, giydiği geyik kostümüyle ilgi çekti.
Bursa Orhangazi'de de düğün öncesi gelinliğiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya giden seçmen renkli görüntüler oluşturdu.