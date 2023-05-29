İşte sandık başından ilginç görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Bu sırada sandık başından ilginç görüntüler geldi. İşte farklı kostümlerle oy vermeye giden vatandaşlar.

# seçim 2023 # cumhurbaşkanlığı seçimi
İşte sandık başından ilginç görüntüler - Resim: 1 1 8

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan da, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya gitti. Papağan, etraftaki vatandaşlar ve sandık görevlilerinin ilgi odağı oldu.

İşte sandık başından ilginç görüntüler - Resim: 2 2 8

Düzce'de dünyaevine girecek bir başka çift de oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

İşte sandık başından ilginç görüntüler - Resim: 3 3 8

Bursa’da da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, sandık başında, giydiği geyik kostümüyle ilgi çekti.

İşte sandık başından ilginç görüntüler - Resim: 4 4 8

Bursa Orhangazi'de de düğün öncesi gelinliğiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya giden seçmen renkli görüntüler oluşturdu.