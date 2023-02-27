İşte Türkiye'nin mutluluk haritası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerine göre mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,7 oldu. Yaş grubuna göre bakıldığında en mutlu olanlar 65 yaş ve üzerindekiler iken, mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı erkeklere göre daha fazla oldu.
TÜRKİYE'NİN %49.7'Sİ MUTLU
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında %49,3 iken 2022 yılında %49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılında %16,6 iken 2022 yılında %15,9 oldu.
KADINLAR DAHA MUTLU
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021 yılında %43,9 iken 2022 yılında %46,5 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2021 yılında %54,6 iken 2022 yılında %52,7 oldu.
EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2022 yılında %54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %40,4 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,0'inin, evli kadınların ise %57,9'unun mutlu olduğu gözlendi.
EN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA
Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2021 yılında %56,2, 2022 yılında ise %57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021 yılında %44,5 ile 18-24 yaş grubunda görülürken 2022 yılında %46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi.
İLKOKUL MEZUNU BİREYLER DAHA MUTLU
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, %52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla; %51,7 ile bir okul bitirmeyenler, %48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, %48,2 ile yükseköğretim mezunu ve %46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.