İsteme merasimi öncesinde gittiği kuaförde kalp krizi geçirince hayatını kaybetti

Elazığ'da 29 yaşındaki genç kadın, kendisinin isteme merasimi için gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsteme merasimi öncesinde gittiği kuaförde kalp krizi geçirince hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Elazığ'da bir kişi isteme töreninin hemen öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

Elazığ'da 29 yaşındaki genç kadın, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kalp krizi # evlilik
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