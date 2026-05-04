İşten atıldı, intikam için ev bastı: Ustabaşına 6 kurşun!

Adana'nın Kozan ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu ustabaşı Alican Gündüz'ü evinde 6 el ateş ederek öldüren eski çalışan N.K. tutuklandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, 10 gün önce işten çıkarılan ve bu durumdan sorumlu tuttuğu ustabaşı Alican Gündüz’ü evinde silahla vurarak öldüren şüpheli N.K., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün akşam Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada çalışırken 10 gün önce işten çıkarılan N.K., yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte ustabaşı Alican Gündüz’ün evine gitti. Gündüz’ün evine giren şahıslar, ustabaşına tabancayla 6 el ateş ettikten sonra kaçtı.

SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Alican Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından kaçan N.K.'yi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli, olaydan 4 saat sonra Adana'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana cinayet
