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İşten çıkarıldığı otelin para kasasını çaldı

Serik ilçesinde işten çıkarılan bir kişinin çalıştığı otelin çelik kasasını çaldığı iddia edildi.

İşten çıkarıldığı otelin para kasasını çaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde işten çıkarılan bir kişinin çalıştığı otelin çelik kasasını çaldığı iddia edildi.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin muhasebe ofisinde içerisinde iş yerine ait evrakların bulunduğu çelik kasanın çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. 

Polis ekiplerince, oteldeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Hırsızlık olayını, beş gün önce işten çıkarılan teknik personel M.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Belek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.K'nin polis merkezindeki ifadesi doğrultusunda, çelik kasa otelin yakınındaki boş arazide içerisindeki evraklarla bulundu.

Bu arada, aynı kasadan 20 gün önce de 5 bin liranın çalındığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #serik
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