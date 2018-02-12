İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, Gemlik ilçesinde, tartıştığı genç kadını tüfekle öldürüp, kendisini de yaralayan sanığa yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezasının hükmünü kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ'ı tüfekle öldürüp, kendisini de yaralayan sanığa yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezasının hükmünü kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Aykut Ertunç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Tuğçe Uludağ'ın ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Tuğçe Uludağ'ın annesi Tülay Uludağ, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ertunç'un avukatı Güngör Yiğit de "Sanık, mağdure ile barışmak isteği ile olay yerine gitmiş, bir anlık öfkeyle ve maruz kaldığı hakaret neticesiyle eylemini gerçekleştirmiştir. Kendisine de silah sıkarak intihar etmek istemiştir. Dolayısıyla olayda tasarlamanın unsurları oluşmamıştır. Biz, sanığın tahrik altında öldürme suçundan, asgari hadden cezalandırılmasını ve lehine takdiri indirim yapılmasını istiyoruz." dedi.

Esas hakkındaki savunması ve son sözü sorulan sanık Ertunç ise "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. Tasarlayarak yapmadım." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, sanık Aykut Ertunç hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen müebbet hapis cezası hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Ertunç'u, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran ceza dairesi, sanık yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin olmadığı gerekçesiyle verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.



Olayın geçmişi

Bursa'da 2 Aralık 2016'da Tuğçe Uludağ'ın (25) evinin önüne gelen Aykut Ertunç, tartıştığı genç kadına tüfekle ateş etmiş, aynı silahla kendisini de yaraladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmıştı.



Uludağ, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Aykut Ertunç ise polis ekiplerince zeytinlik alanda otomobilinin içinde yaralı halde bulunmuş, tedavisi için Orhangazi Devlet Hastanesine götürülmüştü. Ertunç, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan dava açılan Ertunç, yargılandığı Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Uludağ'ın ailesi ile sanık Ertunç'un avukatlarının verilen cezaya itiraz etmesi üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.