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İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobilin alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yanarak, yaşamını yitirdi.

Cesetlerin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılacağı öğrenildi.




 


Kaynak: AA
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