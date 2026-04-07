İstinat duvarından düştü denmişti… Yanındaki 2 kişi tutuklandı

Artvin-Ardanuç kara yolunda 37 yaşındaki Turgay Atalay’ın istinat duvarından düşerek hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan şüpheli ölüm soruşturmasında, maktulün yanında bulunduğu belirlenen H.A. ve K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstinat duvarından düştü denmişti… Yanındaki 2 kişi tutuklandı
Artvin'de bir kişinin istinat duvarından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen adli süreç tutuklamayla sonuçlandı. Turgay Atalay’ın hayatını kaybettiği olayın şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki kişi, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

GECE YARISI DÜŞME İHBARI

Olay, 5 Nisan gecesi Artvin-Ardanuç kara yolunun DSİ mevkiinde meydana geldi. Alınan ihbara göre, 37 yaşındaki Turgay Atalay söz konusu bölgede bulunan bir istinat duvarından aşağı düştü. Durumun bildirilmesinin hemen ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Turgay Atalay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay’ın cenazesi, ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği adli incelemelerin tamamlanmasının ardından Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANINDAKİ İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Meydana gelen ölümün ekipler tarafından şüpheli bulunması üzerine jandarma güçleri derhal kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler kapsamında, olay anında maktul Turgay Atalay’ın yanında bulunduğu tespit edilen H.A. ve K.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade ve yasal işlemleri tamamlanan iki şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.A. ve K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2026 ilk çeyrek verileriMart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2026 ilk çeyrek verileriGündem
Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan soruşturmaEkrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan soruşturmaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

artvin
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Mart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı
Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde taciz iddiası
"Mavi Vatan 2026 Tatbikatı" devam ediyor
Filistin'de 21 binden fazla çocuk Siyonist İsrail tarafından katledildi
Tahran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği 'geçici ateşkesi' reddetti
Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Manisa’da 69 yaşındaki kadın, 5 yarım altın için boğularak öldürüldü Manisa’da 69 yaşındaki kadın, 5 yarım altın için boğularak öldürüldü
Gazete manşetleri 7 Nisan Salı Gazete manşetleri 7 Nisan Salı