İstinat duvarından düştü denmişti… Yanındaki 2 kişi tutuklandı

Artvin'de bir kişinin istinat duvarından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen adli süreç tutuklamayla sonuçlandı. Turgay Atalay’ın hayatını kaybettiği olayın şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki kişi, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

GECE YARISI DÜŞME İHBARI

Olay, 5 Nisan gecesi Artvin-Ardanuç kara yolunun DSİ mevkiinde meydana geldi. Alınan ihbara göre, 37 yaşındaki Turgay Atalay söz konusu bölgede bulunan bir istinat duvarından aşağı düştü. Durumun bildirilmesinin hemen ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Turgay Atalay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay’ın cenazesi, ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği adli incelemelerin tamamlanmasının ardından Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANINDAKİ İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Meydana gelen ölümün ekipler tarafından şüpheli bulunması üzerine jandarma güçleri derhal kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler kapsamında, olay anında maktul Turgay Atalay’ın yanında bulunduğu tespit edilen H.A. ve K.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade ve yasal işlemleri tamamlanan iki şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.A. ve K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.