İSU Gebze su kesintisi! Kocaeli Gebze ve Çayırova'da sular ne zaman gelecek

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesi ana boru hattında yaşanan sorun nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. Son olarak 22 Ağustos'ta Gebze bölgesinde büyük bir su kesintisi yaşanmış ve bazı noktalara iki gün su verilememişti. Gebzeliler bu duruma tepki göstermişti.

GEBZE VE ÇAYIROVA'DA SU KESİNTİSİ

Gebze İlçesinde 1200 mm çapındaki ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi 12 saat olarak öngörülmektedir. Akabinde bölgeye kademeli olarak su verilmeye başlanılacaktır. Ana isale hattı ve şebekenin dolması ile birlikte üst kotlardaki abonelerimize 24 saat içerisinde su ulaşabilecektir.

Söz konusu hattın yenilenmesi ve deplase edilmesi için proje çalışmaları tamamlanmış ve yatırım kararı alınmıştır. Proje, ihale aşamasında olup en kısa süre içerisinde yeni hattın imalatına başlanacaktır.

Meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su kesintisine karşı abonelerimizin göstereceği anlayışdan dolayı teşekkür ederiz.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler;

Gebze İlçesi; Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan,Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamı

Çayırova İlçesi; İnönü ve Emek Mahallelerinin tamamı Müşteri

Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı