İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu
Mersin'in Erdemli ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi. 60 yaşındaki Halil Ö, arızalanan otomobilini iterek çalıştırmayı denedi. Otomobil bir anda kontrolden çıkarak uçuruma yönelirken aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla birlikte uçuruma düştü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşildere Mahallesi Karabaş mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, otomobili arıza yapan 60 yaşındaki Halil Ö, aracını yolun kenarına çekti.
Halil Ö'nün araçtan inen 2 çocuğuyla iterek çalıştırmayı denediği otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yöneldi.
Aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınan Halil Ö, halat yardımıyla yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan Halil Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı