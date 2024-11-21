İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi. 60 yaşındaki Halil Ö, arızalanan otomobilini iterek çalıştırmayı denedi. Otomobil bir anda kontrolden çıkarak uçuruma yönelirken aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla birlikte uçuruma düştü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu
Yayınlanma:

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşildere Mahallesi Karabaş mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, otomobili arıza yapan 60 yaşındaki Halil Ö, aracını yolun kenarına çekti.

Halil Ö'nün araçtan inen 2 çocuğuyla iterek çalıştırmayı denediği otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yöneldi.

Aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınan Halil Ö, halat yardımıyla yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan Halil Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın! 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldüBursa'da mobilya imalathanesinde yangın! 3 saatlik müdahale sonucu söndürüldüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin erdemli
Günün Manşetleri
Ankara'nın 2025 yılı bütçesi belirlendi
Perinçek'ten Bakan Tekin'e "İttihat ve Terakki" dersi
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı
MHP'de sıcak gelişme
Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili açıklama
Ankara'da vatandaşlara kritik uyarı
Çok Okunanlar
İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi
İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar
500 maden işçisi kendini madene kapattı 500 maden işçisi kendini madene kapattı