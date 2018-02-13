İzmir’de itfaiye erlerinin eğitimi için film setlerini aratmayan bir istasyon kuruldu. 3 katlı betonarme binanın her katında birbirinden farklı yangınlara müdahale eden ateş savaşçıları, beklenmedik durumlara karşı deneyim kazanıyor.

İzmir İtfaiyesi’nin Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu, film setlerini aratmıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye erlerinin eğitimi için “Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu” kurdu. İtfaiye erleri eğitim istasyonunda gerçeğini aratmayan yangınlarla mücadele ediyor.



İtfaiye erleri 3 katlı betonarme binanın her katında ateş savaşçıları birbirinden farklı yangına müdahale ediyor.



Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu’nda gerçek yangın türleri tasarlanıyor. Araç, koltuk, raf ve mutfak yangınlarıyla birlikte gaz ve endüstriyel yangınlar ile itfaiyecilerin hiç karşılaşmak istemedikleri büyük tehlike ve risk barındıran yangın tipleri simüle ediliyor.



Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan tesisten, kurulduğu 2017 yılından itibaren ülkenin farklı illerinden gelen toplam 73 bin 196 itfaiyeci, işyeri hekimi, eğitimci, kamu kurumu temsilcisi, öğrenci ve gönüllü yararlandı.





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