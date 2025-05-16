İtfaiyecinin şeytani planının detayları ortaya çıktı: Kanıtlar kan dondurdu!

Aydın’da anne ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği yangında cinayet ihtimali giderek güçleniyor. Savcı, anne Fatma G.’nin rahat bir uyku halinde olması ve kulağında kulaklık bulunmasına dikkat çekti. Bu bulgular, anne ve çocuklara eter verildiği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İtfaiyecinin şeytani planının detayları ortaya çıktı: Kanıtlar kan dondurdu!
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Olay, 18 Mart’ta Nazilli ilçesinde meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evinde çıkan yangında, T.G.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetti.

Yangının sadece yatak odasında çıkması ve başka odalara sıçramaması şüphe uyandırdı. Güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede, yangından kısa süre önce fenalaşan ve baygınlık geçiren T.G.’nin eve girip çıktığını tespit etti. Şüpheli T.G.’nin, eşinin ve çocuklarının uyuması için eter kullandığı iddia edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma G.’nin kulağında bulunan kulaklık nedeniyle inceleme yapılmasını istedi. Yeni Asır’ın haberine göre, bu detay yangının planlı olduğuna dair önemli ipuçları sağladı.

Başsavcı Dilsiz, “Çocukların yan yana yatması, aklıma Bolu’daki otel yangınını getirdi ve çok etkilendim. Anne ve çocukların uyutulduğuna dair bulgularımız var. Annede kulaklık olması, ölümlerin gaz zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyor. Çünkü o anda müzik dinlemek mantıklı değil” dedi.

Dilsiz, “Fatma G.’nin rahat uyku hali, elinin yastığın altında olması ve kulakta kulaklık takılı olması ilk önemli göstergelerdi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, şüpheli T.G.’nin olaydan bir gün önce eter aldığı ve olay günü bu maddeyi kullanıp kullanmadığının otopsiyle netleşeceği belirtildi.

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