Merkezefendi ilçesinde ilkokul öğrencisinin sınıftaki yazı tahtasının kalemliğine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı.
Şemikler Mahallesi'ndeki Amiroğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ali T, sınıftaki akıllı tahtanın kalem konan kısmındaki deliklerden birine parmağını soktu.
Öğrencinin, parmağını sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alüminyum parçasını keserek Ali'nin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ilkokul öğrencisinin sınıftaki yazı tahtasının kalemliğine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı.
Merkezefendi ilçesinde ilkokul öğrencisinin sınıftaki yazı tahtasının kalemliğine sıkışan parmağını itfaiye çıkardı.