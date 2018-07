Kasaplar et ithaline tepkili. Vatandaşın sağlıklı et yeyip yemediğinden endişe duyduklarını söyleyen kasaplar "Üretici desteklensin, ithal ortadan kalsın" çağrısında bulundu.

Hükümetin yurt dışından et alması, kasapları ve üreticileri zor durumda bırakıyor.



Kasaplar ithal etin iyi olup olmadığından endişe duyuyor.



Çiftçi yavaş yavaş üretimden elini çekiyor. Çünkü girdi maliyetleri çok pahalı. Elindeki malı satmak zorunda kalıyor. Bu da üretimde sıkıntılara neden oluyor.



Hatay İskenderun Kasaplar Odası Başkanı Nevzat Sert, çözüme yönelik konuştu "Yerli üretici desteklensin" dedi.



Yerli ırka dikkat çeken Sert, ithal uygulamasının sona ermesini istiyor.





ulusal.com.tr