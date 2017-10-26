İthal ete tepki bu kez Küçükbaş Hayvan üreticilerinden geldi. Meseleyi "milli" olarak nitelendiren üreticilere göre yerel üretim desteklenirse ithalata gerek kalmaz.

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliği'nden işte bu ses yükseldi.



İthal et tartışmaları sürüyor. Birlik Başkanı Nihat Çelik'e göre çözüm küçük baş hayvancılığın geliştirilmesi.



Nihat Çelik, herkesi sektörün "yok olmaması" için ithal ete karşı birleşmeye çağırdı.



Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de ithal ete karşı.



Birlik Başkanı Metin Yaraşcı, üreticilerin her koşulda üretimi sürdüreceklerini vurguladı.





HABER: MESUT TÖRÜN KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

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