İthalat yerli üreticiyi vurdu: ''Muz seraları sökülüyor, üretim düşüyor, önlem alınmalı''

Muz üretimi ithalat ve artan maliyetlerden dolayı düşüyor. Üretici 42 liraya mal ettiği muzu bahçesinde 20-25 liraya satıyor. İthalat baskısı da cabası. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, önlem alınmasını istedi.

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Muz üretimi 12 yıla yayıldı. Buna rağmen yapılan ithalat devam ediyor. Gümrük vergisinin yüzde 7'ye düşürülmesi üreticiye darbe vuruyor.

1 kilogram muzun üretim maliyeti 42 lira. Üretici yarı fiyatına satıyor, zarar ediyor.

Üretim düşüyor, girdi maliyetleri artıyor.

Yerli muzun satışının teşvik edilmesi, üreticinin ayakta kalması açısından büyük önem taşıyor.

Mersin Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalatın durdurulmasını, bu mümkün değilse gümrük vergisinin artırılmasını talep ediyor.

Gümüş, üretim dışında başka bir konuya daha dikkat çekti. Muzlarla birlikte uyuşturucu sevkiyatının yapıldığını öne sürdü.

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