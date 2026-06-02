İyilik yaptı, canından oluyordu! Otostopçu kılığındaki gaspçı, sürücüyü başından vurdu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyerek bindiği aracın sürücüsü Ş.Y.'yi başından silahla vuran şüpheli, otomobili gasp ederek kayıplara karıştı. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.

İddiaya göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şahıs, kendisini aracına alan Ş.Y.'nin durdurduğu araca bindi. Seyir halindeki araç içerisinde bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SÜRÜCÜYÜ BAŞINDAN VURDU

Araç içindeki tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan silahla sürücü Ş.Y.’nin başına ateş açtı. Zanlı, ağır yaraladığı sürücüyü olay yerinde bırakarak bindiği aracı gasp etti ve hızla kaçtı.

Çevredeki ihbarlar üzerine bölgeye acil olarak sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GASPÇI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, aracı gasp ederek kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Meydana gelen silahlı yaralama ve gasp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ağrı otostop silahlı yaralama
