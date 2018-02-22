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İZBAN çalışanları darp ediliyor

İzmir Banliyösünde artı para dönemi yurttaşları çileden çıkarttı. Tepkiler yetkili merci olan belediye ve Devlet Demiryoları yerine İZBAN çalışanına yöneldi. Yaralamalı olaylar yaşandı. Devreye Demir Yol-İş sendikası girdi, üyelerine yeni sistem ile ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

İZBAN çalışanları darp ediliyor

İzmir’in ulaşımdaki artı para sistemi yurttaşları çıldırttı. Tepkiler fiziksel müdahaleye dönüştü, İZBAN çalışanları darp edilmeye başladı. 

Yaşanan örnekler çarpıcı. 

İZBAN'da yeni sistemle daha önce 2 lira 86 kuruşa gidilen mesafe artık 10 lira 60 kuruş. Her istasyonda tartışmalar ve tepkiler durulmuyor... 

Halkın öfkesini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demir Yolları yönetimi yerine İZBAN çalışanlarından çıkarıyor. Hakaret, tehdit, baskının ardından şiddet eylemleri de başladı. Demir Yol – İŞ Sendikası İZBAN çalışanlarının mağdur olduğunu açıkladı. Hem
Üyelerini bilgilendirmek hem de halka yeni seni sistemi anlatmak için bildiriler hazırlandı.

Demir Yol İş sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz yurttaşlara seslendi. 



HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izban
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