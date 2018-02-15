İzmir'in önemli toplu taşıma araçlarından İZBAN'da "artı para" sistemine geçildi. Gittiğin yol kadar öde sistemine geçen İzmirliler tepkili.

İşe geç kalanlar... Parasını geri almayı unutanlar... Paraları peşin peşin kesildi, indikleri duraktan geri iade edildi...



İzmir'de toplu ulaşımın bel kemiği İZBAN'da "artı para" sistemine geçildi. Uzun mesafeyi 2 lira 86 kuruşa giden artık, 10 lira 60 kuruş ödeyecek.



Yeni uygulamadan vatandaş memnun değil...



Para iadesi için kurulan cihazların önünde kuyrukların oluşması da yeni sitemi kabul ettirmedi.



En uzak mesafe olan Aliağa ile Selçuk arası üzerinden tam biletin parası kesiliyor. Daha kısa mesafede seyahat eden vatandaşlarsa duraklara konulan bu cihazlardan parasını geri alıyor...



İlk 25 kilometre için normal biniş ücreti alınacak. Ancak sonrasında gidilen her bir kilometre için 7 kuruşluk bir ödeme yapılacak.







HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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