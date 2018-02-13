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İZBAN'da artı para sistemine geçiliyor

İzmir'in önemli toplu taşıma araçlarından İZBAN'da artı para sistemine geçiliyor. Yeni sistemle daha önce 2,86 TL'ye gidilen yol artık 10.60 TL'ye gidilebilecek. Yeni düzenlemeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi 1,5 ayda 2 kez zam yapmış olacak..

İZBAN'da artı para sistemine geçiliyor

Vatandaşın önce parası kesilecek, ardından gidilen mesafe kadar o para iade edilecek. 

İzmir'de toplu ulaşımın omurgası olan İZBAN'da 15 Şubat günü yeni sisteme geçiliyor. 

Uzun mesafeyi 2,86 TL'ye giden yolcu artık, 10.60 TL ödeyecek.

Üstelik  Aliağa ve Selçuk gibi son duraklardan İZBAN'a binmek isteyenlerin kart bakiyesi 10.60 ve üzeri olmak zorunda… Aksi durumda vatandaşlar İZBAN'da yolculuk yapamayacaklar.

Para iadesi ise duraklara konacak cihazlarla yapılacak.  

Artı para sistemi henüz uygulamaya girmeden tartışmaları da beraberinde getirdi. 


HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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