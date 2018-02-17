İzmir'de toplu taşımada önemli bir yeri olan İZBAN'da artı para sistemine geçilmesine tepkiler sürüyor. Vatan Partisi, İZBAN istasyonları önünde toplanarak düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yeni sistemin hakkaniyetli olduğunu savundu.

Otobüslerin yönleri değişti, tramvay çalışmaları nedeniyle trafik kilitlendi. İZBAN'da ise artı para sistemine geçildi...



İzmir'de ulaşım krizi sürüyor.



Yurttaşlar tepkili.



İzmir toplu taşımasının bel kemiğini oluşturan banliyö de en uzun mesafe ücreti 2 lira 86 kuruştan 10 lira 60 kuruşa yükselmesiyle tepkiler peş peşe geldi.



Vatan Partisi Karşıyaka, Buca ve Selçuk'ta İZBAN istasyonlarında eylem yaptı. Zammın geri alınması istendi.



Vatandaşlar eyleme destek verdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Halkapınar- Fahrettin Altay tramvayında deneme seferlerine katıldı. Kocaoğlu, İZBAN'da artı para sistemine gelen eleştirileri değerlendirdi.







HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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