İzmirliler kronikleşen ulaşım sorununa çözüm arıyor. İZBAN yani İzmir Banliyösü tartışmaların odağında. En uzun mesafe 4 gün önce 2 lira 86 kuruştan 10 lira 60 kuruşa yükseldi. Ancak İZBAN hizmete geçtiği ilk günden bu yana ortaya çıkan sorunların filmi bile çekildi

İzmir toplu ulaşımının ana omurgasını oluşturan 136 kilometrelik İZBAN yani İzmir Banliyösü halkı çileden çıkardı.



Artık İZBAN’a yönelen tepkiler kısa film konusu oldu. Atakan Çalışkan adlı bir genç kamera karşına geçti ve İZBAN’ı anlattı.



Filmin adını da “İZBAN PİŞMANLIKTIR” koydular.



“İZBAN ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı İzmirliler için çok önemli çünkü ne zaman geleceği belli olmuyor.



Tren her an iki durak arasında durabilir ve neden durduğunu kimse bilmez, bu konuda yolcuya da herhangi bir açıklama yapılmaz. Siz öyle dakikalarca beklersiniz trenin içinde.



Vlogger'ların anlattığına şimdi bir de “artı para” sistemi eklendi. 2 lira 86 kuruş olan İZBAN’ın en uzun mesafesi 10 lira 60 kuruş oldu. 25 kilometreye kadar 2 lira 86 kuruş. Sonrasında ise İZBANMETRE atmaya başlıyor. Kilometre başına 7 kuruş alınıyor.



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