İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı'na Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden de yaşları 11-15 arasında değişen 12 izci katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı'na Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden de yaşları 11-15 arasında değişen 12 izci katıldı.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bolu Aladağ'da düzenlenen izci kampına katılan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri, karda zorlu şartlarda nasıl yaşayacaklarını öğreniyor. Yaşları 11-15 arasında değişen çocuklar kar mağarası yapımından odun kırmaya, ateş yakmaktan iz takibine kadar hayati öneme sahip eğitimler alıyorlar.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı başladı. İlk haftasında yaklaşık 600 izcinin katılımı ile gerçekleştirilen kampa Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden de yaşları 11-15 arasında değişen 12 izci katıldı. Kış kampı, tecrübeli izcilere günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkanı sağlıyor. İzcilerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile gerçekleştirilen kampta izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştiriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İzcilerimizi her fırsatta eğitim için kamplara gönderiyoruz. İzcilerimiz aktivitelerle hem eğleniyor hem de zorlu şartlarda ne yapacaklarını öğreniyor. İzcilik sayesinde çocuklarımız öz güven de kazanmış oluyor." ifadelerini kullandı.



Kamp sırasında öğrencilere, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, balta kullanma ve odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, iz takibi ve yön bulma gibi karda zorlu şartlarda nasıl yaşanacağına dair eğitimler veriliyor.

