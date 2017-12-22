banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

İzinleri iptal edilen öğrenciler olay çıkardı: 7 yaralı

Keçiören İlçesi'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi. Olayda yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İzinleri iptal edilen öğrenciler olay çıkardı: 7 yaralı

ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi. Olayda yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı'nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü'nde yaşandı. İddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi. 

Yaşanan olay sonrası yurt görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ambulanslar yaralanan 7 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri ise yurt içerisinde inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #keçiören
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'den zabıtaya şiddet! Görevden uzaklaştırıldı
Sonraki Haber
Siste kaybolan balıkçılar kurtarıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.