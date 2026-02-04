İzinli polisi yaralamışlardı: Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununda yeni gelişme

Şanlıurfa’da bir kuyumcuya giren ve o sırada içeride bulunan izinli polisi yaralayan maskeli soyguncular hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yargı önüne çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzinli polisi yaralamışlardı: Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununda yeni gelişme
Yayınlanma:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kuyumcu soygununa ilişkin soruşturmada sona gelindi.

2 Şubat'ta gerçekleşen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 5 şüpheli ile yaşı küçük olduğu için işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İZİNLİ POLİS MEMURU YARALANMIŞTI

Korku dolu anların yaşandığı olayda, yüzleri maskeli ve silahlı kişiler soygun amacıyla kuyumcuya girmişti. Dükkandan bir miktar altın çalan saldırganlar, o sırada içeride bulunan izinli bir polis memurunu fark ederek ateş açmış ve memuru ayağından yaralamıştı.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı insan avının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün "NSosyal" hesabından duyurmuştu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslar hakkında "nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığını belirtti.

5 kişilik tekneye 22 kişi...Bodrum'daki tekne faciasında istenen ceza belli oldu5 kişilik tekneye 22 kişi...Bodrum'daki tekne faciasında istenen ceza belli olduYurt
Bonservis bedeli dudak uçuklattı: Hyeon-gyu Oh İstanbul'daBonservis bedeli dudak uçuklattı: Hyeon-gyu Oh İstanbul'daSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

şanlıurfa kuyumcu soygun
Günün Manşetleri
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Türkiye–Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma
Filistin protestolarını anlaşmazlık yaratmıştı...
Danıştay’dan Melih Gökçek kararı
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çok Okunanlar
Altın yeniden yükselişte Altın yeniden yükselişte
Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor!
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi
Akaryakıta bir zam daha geldi! Akaryakıta bir zam daha geldi!