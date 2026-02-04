İzinli polisi yaralamışlardı: Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununda yeni gelişme

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kuyumcu soygununa ilişkin soruşturmada sona gelindi.

2 Şubat'ta gerçekleşen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 5 şüpheli ile yaşı küçük olduğu için işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İZİNLİ POLİS MEMURU YARALANMIŞTI

Korku dolu anların yaşandığı olayda, yüzleri maskeli ve silahlı kişiler soygun amacıyla kuyumcuya girmişti. Dükkandan bir miktar altın çalan saldırganlar, o sırada içeride bulunan izinli bir polis memurunu fark ederek ateş açmış ve memuru ayağından yaralamıştı.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı insan avının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün "NSosyal" hesabından duyurmuştu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslar hakkında "nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığını belirtti.