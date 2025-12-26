İzlanda soğuk hava dalgası İstanbul'a giriyor! AKOM'dan dondurucu soğuk ve kar uyarısı: Saat verildi

AKOM, bu geceden itibaren sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini, İstanbul’un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar görülebileceğini açıkladı. Rüzgarın fırtına seviyesine ulaşması ve buzlanma riskine karşı da uyarı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için alarm verdi. Bu geceden itibaren İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girileceği ve sıcaklıkların aniden düşeceği bildirildi. Tahminlere göre, sıcaklıklar 1 hafta boyunca dondurucu seviyelerde kalacak. Bu gece itibarıyla hava değerlerinin 5 derece civarına, bazı bölgelerde ise 0 derece civarına kadar gerilemesi öngörülüyor.

AKOM’un açıklamasında, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. Şehrin genelinde yağışlar yağmur şeklinde görülürken, Avrupa Yakası’nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçeleri ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla’da karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması istendi. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, yollarda gerekli müdahalelerin AKOM ve BEUS mesajları doğrultusunda yapılması yönünde uyarılar paylaşıldı.

