İzmir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

İzmir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre İzmir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu



Aliağa: Hasan Şahin



Balçova: Necati Ağralı



Bayındır: İsmail Babahan



Bayraklı: Hasan Atilla Türköz



Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş



Beydağ: Hüseyin Çakıcı



Bornova: Cengiz Çakır



Buca: İsa Şenol



Çeşme: Hakan Ortabaş



Çiğli: Bülent Şahin



Dikili: Mehmet Albayrak



Foça: Esin Hatırlı



Gaziemir: Cumhur Işık Atabay



Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen



Karabağlar: Abdullah Karşılayan



Karaburun: Orhan Bulunmaz



Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren



Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan



Kınık: Sefa Köken



Kiraz: Meltem Ayvalı



Konak: Bülent Karagöz



Menderes: Birkan Burkan



Menemen: Baittin Erbey



Narlıdere: Gazi Kendigelen



Ödemiş: Abdullah Özoğlu



Seferihisar: Veli Bozkaya



Selçuk: Levent Özciğer



Tire: Nevin Odabaş



Torbalı: Muzaffer Yıldırımer



Urla: Cenap Yener



Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)



Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)



Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)



Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)



Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)



Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)



Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)



Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)



Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)



Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)



Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)



Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)



Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)



Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)



Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)



Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)



Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)



Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)



Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)



Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)



Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)



Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)



Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)



Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)



Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)





Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)



Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)



Balçova: Fatma Çalkaya (Millet İttifakı)



Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)



Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)



Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)



Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)



Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)



Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)



Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)



Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)



Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)



Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)



Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)



Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)



Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)



Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)



Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)



Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)



Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)



Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)



Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)



Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)



Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)



Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)



Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)



Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)



Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)



Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)







Milliyetçi Hareket Partisi

Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)



Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)



Dikili: Sema Akıncı (Cumhur İttifakı)



Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)



Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)







İYİ Parti

Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)



Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)



Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe



Aliağa: Osman Kocabıyık



Balçova: Deniz Danacıoğlu



Bornova: Sedat Anavatan



Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu



Çiğli: Abdurahman Tekin



Çeşme: Ufuk Çankaya



Dikili: İsmail Can Polat



Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten



Karşıyaka: Okan Adatepe



Karaburun: Dinçer Özlüoğlu



Kemalpaşa: Savaş Memiş



Kınık: Ali Göktaş



Kiraz: Salim Özkarataş



Konak: Ali Sami Er



Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy



Narlıdere: Erdoğan Ezgi



Ödemiş: Güngör Demirkaya



Seferihisar: Suna Çabuk



Selçuk: Hüseyin Kireç



Tire: Tayfur Çiçek



Torbalı: Behaettin Karaca



Urla: Oya Kahraman







Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç



Aliağa: İsmet Topal



Balçova: Seyfullah Özbek



Bayındır: Ayhan Bilgi



Bayraklı: Vedat Kolukısı



Bergama: Halit Gül



Beydağ: Mustafa Bekar



Bornova: İbrahim Orakçı



Buca: Ceren Kara



Çiğli: Muhsin Gircude



Dikili: Mustafa İnan



Foça: Paşali Feyiz



Gaziemir: Ömer Çağlar



Güzelbahçe: Osman Tunç



Karabağlar: Mümin Baştürk



Karaburun: Zekeriya Yılmaz



Karşıyaka: Hatice Değerli



Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru



Kınık: Selim Özcan



Kiraz: Mesut Sertkaya



Konak: Mustafa Erduran



Menderes: Hamza Demir



Menemen: Servet Yıldız



Narlıdere: Halil Yalçınkaya



Ödemiş: Şahap Bozkurt



Seferihisar: Zehra Çakar



Selçuk: Mine Güzel



Tire: Mehmet Ekmen



Torbalı: Kasım Ocak



Urla: Harun Güneş



Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Konak: Özcan Kaya







Türkiye Komünist Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam

Konak: Burhan Aksakal







Demokrat Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük

Konak : Adnan Zağlı







Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ali İhsan Erdenilgen



İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Yanık



İzmir Büyükşehir Belediyesi: Deniz Tütmez



Konak: Barış Ürkmeyen





