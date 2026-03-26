İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı

İzmir kıyılarında 24 Mart tarihinde düzensiz göçmenlere yönelik art arda iki operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki bir lastik bot durdurularak 37 kişi yakalanırken, Dikili açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen başka bir bottaki 32 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

RADARA TAKILAN LASTİK BOTA MÜDAHALE

Seferihisar ilçesi açıklarındaki ilk olay gece saat 01.55 sularında yaşandı. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09), deniz yüzeyinde seyreden lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), bölgeye ulaşarak hareket halindeki lastik botu durdurdu ve içerisindeki 13'ü çocuk toplam 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 08.35'te ekipler, bu kez Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alarak yeniden harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907), Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bota ulaşarak içerisindeki 32 düzensiz göçmeni güvence altına aldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİLER

Her iki operasyon kapsamında karaya çıkartılan toplam 69 düzensiz göçmenin olay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapıldı. Sahil Güvenlik gözetiminde yasal işlemleri tamamlanan göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.