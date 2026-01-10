İzmir açıklarında can pazarı: Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak yarı batık hale geldi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle 37 kişi kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir açıklarında can pazarı: Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayın detaylarını aktardı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botunun tehlikede olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye TCSG-61 ve TCSG-907 sahil güvenlik botları sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, su alan ve yarı batık durumda bulunan bottaki 37 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı. Yapılan kontrollerde 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

7 KİŞİ İÇİN HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA BAŞLATILDI

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre, botta toplam 45 kişinin bulunduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, çalışmalara havadan destek vermek amacıyla TCSG-502 Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini, arama faaliyetlerinin hem denizden hem de havadan sürdürüldüğünü bildirdi.

Türkiye'nin dostu ama kapıları kapalı: İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülkeTürkiye'nin dostu ama kapıları kapalı: İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülkeDünya
Resmi Gazete'de yayımlandı: O belgeyi almayan otellerin kapısına kilit vurulacakResmi Gazete'de yayımlandı: O belgeyi almayan otellerin kapısına kilit vurulacakResmi Gazete
izmir
Günün Manşetleri
Güvenlik kaynaklarından Halep değerlendirmesi
O belgeyi almayan otellerin kapısına kilit vurulacak
Bir gecede 1102 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç Memur-Sen sempozyumunda konuştu
İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı
34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?
İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu
Bebek'te otele uyuşturucu baskını
2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesi yayımlandı
Çok Okunanlar
İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Türkiye'nin dostu ama kapıları kapalı! Türkiye'nin dostu ama kapıları kapalı!
Türkiye'de en çok satan 10 elektrikli araç belli oldu Türkiye'de en çok satan 10 elektrikli araç belli oldu