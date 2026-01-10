İzmir açıklarında can pazarı: Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayın detaylarını aktardı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında göçmen botunun tehlikede olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye TCSG-61 ve TCSG-907 sahil güvenlik botları sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, su alan ve yarı batık durumda bulunan bottaki 37 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı. Yapılan kontrollerde 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

7 KİŞİ İÇİN HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA BAŞLATILDI

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre, botta toplam 45 kişinin bulunduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, çalışmalara havadan destek vermek amacıyla TCSG-502 Sahil Güvenlik helikopterinin de görevlendirildiğini, arama faaliyetlerinin hem denizden hem de havadan sürdürüldüğünü bildirdi.