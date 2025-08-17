İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 115 göçmen yakalandı, 25’i ölümden kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından hareket halindeki bir yelkenli tekne tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan teknede 50’si çocuk toplam 115 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

25 GÖÇMEN KURTARILDI

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 8’i çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.