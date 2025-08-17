İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 115 göçmen yakalandı, 25’i ölümden kurtarıldı

İzmir açıklarında düzenlenen operasyonlarda 115 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Operasyonlarda 3 göçmen kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 115 göçmen yakalandı, 25’i ölümden kurtarıldı
Yayınlanma:

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından hareket halindeki bir yelkenli tekne tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan teknede 50’si çocuk toplam 115 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

25 GÖÇMEN KURTARILDI

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 8’i çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 5g teknolojisinde geri sayım başladıBakan Uraloğlu duyurdu: 5g teknolojisinde geri sayım başladıGündem
Faiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibiFaiz farkı cep yakıyor: 150 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ayda geri ödemeler uçurum gibiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir düzensiz göçmen
Günün Manşetleri
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Huzur operasyonunda aranan suçlular tek tek yakalandı
Memurdan hükümete rest, masadan zam çıkmazsa iş bırakacaklar!
7 ülkede dev operasyon, 10 suçlu Türkiye’ye getirildi
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler için denetimleri artırdı
Çok Okunanlar
Tarihte Bugün: 17 Ağustos Tarihte Bugün: 17 Ağustos
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?
Faiz farkı cep yakıyor Faiz farkı cep yakıyor
BİM 19 Ağustos indirimleri açıklandı BİM 19 Ağustos indirimleri açıklandı