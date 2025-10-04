İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 44 kişi yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 44 kişi yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Ekim günü saat 09.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisinde bulunan 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmenleri güvenli şekilde karaya çıkardıktan sonra kimlik tespit işlemlerine başladı.

URLA AÇIKLARINDA 33 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Aynı gün saat 20.50’de Urla ilçesi açıklarında ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Bölgede lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu yönünde alınan ihbar üzerine TCSG-6 ve KB-45 numaralı Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Yapılan takip sonucunda durdurulan fiber karinalı lastik botta 4’ü çocuk olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonların ardından karaya çıkarılan toplam 44 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir düzensiz göçmen
