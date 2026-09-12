İzmir açıklarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 55 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir açıklarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 kişi yakalandı
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İzmir'in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 55 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettiği tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. İlk hareketlilik 11 Eylül gecesi Urla'da yaşandı, ardından gece boyunca operasyonlar Çeşme'ye de sıçradı.

RADAR TEKNEYİ YAKALADI, 11 GÖÇMEN ELE GEÇİRİLDİ

Saat 14.50 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) hareketli bir fiber karinalı lastik bot tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4309), tespit edilen botu durdurarak içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Aynı gün saat 23.59 sıralarında Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Bilgiyi alan Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA), Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) arasında yürütülen ortak çalışma sonucunda hareket halindeki lastik bot durduruldu, içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak karada sürdürülen takip de sonuç verdi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle müştereken düzenlenen operasyonda 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha gözaltına alındı.

YAKALANANLARIN UYRUKLARI BELLİ OLDU

Her iki operasyonda yakalanan 55 düzensiz göçmenin uyruk dağılımı şöyle: 4'ü Afganistan, 9'u Filistin, 3'ü Lübnan, 17'si Sudan, 15'i Çad ve 7'si Yemen vatandaşı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Gözaltına alınan 4 şüphelinin yasal işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi 

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