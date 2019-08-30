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İzmir Alsancak Kordon'da silahlı yaralama

Alsancak Kordon'da silahla yaralan kişi tedavi altına alındı

İzmir Alsancak Kordon'da silahlı yaralama

 İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Kordon'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yücel Y. ve E.D. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. yanında bulunan silahla Yücel Y'yi yaraladı.

Yaralı olay yerinde bulunan bir otomobille Alsancak Devlet Hastanesine ardından da ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavgada kurşunlardan birisi çevredeki bir otomobile isabet etti.

Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #alsancak #kordon #silahlı yaralama #yaralı
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